17 янв. 2021 г., 14:16
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News Code: 84188299
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Трое иранцев попали в список лучших футболистов в Азии

Трое иранцев попали в список лучших футболистов в Азии

Тегеран, 17 январяя, ИРНА - Трое иранских футболистов, играющих в европейских командах, вошли в список лучших легионеров Азии.

По данным ИРНА, Азиатская футбольная конфедерация в своем последнем опросе выбирает лучшего легионера на континенте в 2020 году, среди которого три иранских игрока.
Мехди Тареми, звезда прошлого сезона «Рио Аве Португалия», а в этом сезоне «Порту», ​нападающий «Зенита» Сардар Азмун, и Кавех Резаи, нападающий бельгийского Шарлеруа, попали в список лучших людей этого сезона.

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