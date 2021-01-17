Трое иранцев попали в список лучших футболистов в Азии

По данным ИРНА, Азиатская футбольная конфедерация в своем последнем опросе выбирает лучшего легионера на континенте в 2020 году, среди которого три иранских игрока.

Мехди Тареми, звезда прошлого сезона «Рио Аве Португалия», а в этом сезоне «Порту», ​нападающий «Зенита» Сардар Азмун, и Кавех Резаи, нападающий бельгийского Шарлеруа, попали в список лучших людей этого сезона.