17 янв. 2021 г., 10:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84188090
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Иран готов увеличить добычу нефти

Иран готов увеличить добычу нефти

Тегеран, 17 января, ИРНА - Генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади заявил, что Иран готов увеличить добычу нефти.

«В дополнение к этим планам у нас есть проекты в виде годовых финансовых и операционных планов, которые отслеживаются и включают наземные и подземные участки, такие как операции с скважинами, сооружения и трубопроводы», - сказал он.

«Реализуя эти проекты, мы не только предотвратим сокращение добычи, но и повысим уровень и производственные мощности нефтеносных районов, чтобы в желаемый период активизировать цели Министерства нефти и Национальной иранской нефтяной компании», - отметил чиновник.

По словам Мохаммади, «готовность Национальной компании Южных нефтяных месторождений вернуть добычу нефти такова, что за один день мы можем увеличить добычу нефти примерно до 95% от добычи до введения санкций».

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