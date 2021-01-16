Тегеран предупредил о последствиях притеснения иранских дипломатов

"В случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд Иран подаст в Международный суд на страну", говорится в заявлении Хатибзаде.

По его словам, не приводя конкретных примеров, власти США давно "притесняют" иранских представителей в международных организациях, расположенных на американской территории, и членов их семей.

Он добавил, что МИД Ирана передал Ноту США через посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона в Иране.