16 янв. 2021 г., 19:48
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News Code: 84187846
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Санкции против главы МИД Сирии саботируют путь к миру

Санкции против главы МИД Сирии саботируют путь к миру

Тегеран, 16 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что решение Евросоюза внести нового главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список неконструктивным.

"В ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии не несут ничего, кроме саботирования пути к миру", сказал Хатибзаде.

"Подобного рода предосудительная мера лишь приведет к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие. В ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии, ответственного за внешнюю политику (страны), не несет ничего, кроме саботирования пути к миру", сказал Хатибзаде.

"Решение ЕС является неразумным и неконструктивным шагом, который приведет к деградации ситуации с сирийским кризисом, а также усложнит процесс политического урегулирования конфликта", указал он.

Ранее Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Микдада, который был назначен на эту должность после кончины в середине ноября прошлого года Валида Муаллема.

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