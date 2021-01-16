Санкции против главы МИД Сирии саботируют путь к миру

"В ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии не несут ничего, кроме саботирования пути к миру", сказал Хатибзаде.

"Подобного рода предосудительная мера лишь приведет к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие. В ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии, ответственного за внешнюю политику (страны), не несет ничего, кроме саботирования пути к миру", сказал Хатибзаде.

"Решение ЕС является неразумным и неконструктивным шагом, который приведет к деградации ситуации с сирийским кризисом, а также усложнит процесс политического урегулирования конфликта", указал он.

Ранее Европейский союз добавил в санкционный список по Сирии нового главу сирийского МИД Микдада, который был назначен на эту должность после кончины в середине ноября прошлого года Валида Муаллема.