16 янв. 2021 г., 14:52
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Иран ответит на любые угрозы противников в кратчайшие сроки: генерал Багери

Иран ответит на любые угрозы противников в кратчайшие сроки: генерал Багери

Тегеран, 16 января, ИРНА – Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери назвал поражение морских целей на расстоянии 1800 км в военных учениях сил КСИР значимым.

«Хотя мы не собираемся атаковать, но если какой-либо противник имеет злобные намерения по отношению к нашей стране, мы изо всех сил ответим в кратчайшие сроки», заявил он.
По его словам, военные учения Вооруженных сил Ирана за последние 15 дней, которые проходят одновременно, свидетельствуют о высшей подготовке ВС во всех сферах.
Он отметил, что проведение обширных учений Великого Пророка-15 (мир ему и благословение) показывает, что ракетная мощь ближнего, среднего и дальнего радиуса действия Ирана всеми своими силами готова защищать исламскую родину, национальные интересы и цели Исламской Республики Иран.
Баллистические ракеты дальнего радиуса сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно поразили морские цели на расстоянии 1800 км в последнем этапе военных учений Великого пророка-15.
Второй и последний этап военных учений Великого пророка-15, который в пятницу начался в центральном пустыне Ирана, сегодня совершился с успешным поражением морских целей.

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