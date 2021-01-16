Иран ответит на любые угрозы противников в кратчайшие сроки: генерал Багери

«Хотя мы не собираемся атаковать, но если какой-либо противник имеет злобные намерения по отношению к нашей стране, мы изо всех сил ответим в кратчайшие сроки», заявил он.

По его словам, военные учения Вооруженных сил Ирана за последние 15 дней, которые проходят одновременно, свидетельствуют о высшей подготовке ВС во всех сферах.

Он отметил, что проведение обширных учений Великого Пророка-15 (мир ему и благословение) показывает, что ракетная мощь ближнего, среднего и дальнего радиуса действия Ирана всеми своими силами готова защищать исламскую родину, национальные интересы и цели Исламской Республики Иран.

Баллистические ракеты дальнего радиуса сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно поразили морские цели на расстоянии 1800 км в последнем этапе военных учений Великого пророка-15.

Второй и последний этап военных учений Великого пророка-15, который в пятницу начался в центральном пустыне Ирана, сегодня совершился с успешным поражением морских целей.