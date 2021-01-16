16 янв. 2021 г., 14:27
Journalist ID: 2390
News Code: 84187543
0 Persons

Tags

Ирану удалось поразить морскую цель на расстоянии 1800 км

Ирану удалось поразить морскую цель на расстоянии 1800 км

Тегеран, 16 января, ИРНА – Баллистические ракеты дальнего радиуса сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно поразили морские цели на расстоянии 1800 км в последнем этапе военных учений Великого пророка-15.

Второй и последний этап военных учений Великого пророка-15 КСИР, который в пятницу начался в центральном пустыне Ирана, сегодня совершился с успешным поражением морских целей.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, главнокомандующий силами КСИР ИРИ генерал Хоссейн Салами и командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде также присутствовали в этой церемонии.

После того, как информационные системы ВВС КСИР обнаружили положение кораблей гипотетического противника, баллистические ракеты дальнего действия различных классов с дальности 1800 км успешно поразили и уничтожили учебные цели в северной части Индийского океана.

Напомним, военные учения Великого пророка ежегодно проводятся силами КСИР.
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
2 + 7 =