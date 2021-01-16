Эксперты говорят о стратегических отношениях Ирана и России

Говоря об экономических отношениях между двумя странами, глава МИД РФ Сергей Лавров уже недавно в интерьвю Гостелерадио ИРИ заявил, что практически ни с кем у России нет таких показателей, когда в условиях коронавирусных ограничений торговля увеличивается, а не уменьшается.

Поддержка, которую Москва оказывает Тегерану, не ограничивается только осуждением антииранских санкций США, а исчисляется миллиардами долларов в сфере экономики, отметил глава МИД РФ.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также назвал Москву другом в трудные дни, и добавил, что Тегеран никогда не забудет свои друзья в трудные времена.

Генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков также считает, что Москва всегда поддерживает позицию Тегерана в разногласия между Ираном с США и ЕС.

Глава международного отдела Центрального Аппарата ЛДПР Геннадий Авдеев в интервью ИРНА отметил, что Россия заинтересована в расширении всеобщих связей с Ираном как великая страна на Ближнем Востоке.

Напомним, посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что отношения между Ираном и Россией после заключения ядерного соглашения 2015 года, сотрудничество двух стран в Сирии и поддержка Россией позиции Ирана в международных организациях стали гораздо важнее. По его словам, есть хороший потенциал для развития экономических связей в санкционный период.

Председатель Российско-иранского делового совета (РИДС) при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов заявил, что двусторонние связи развиваются в рамках обеспечения общих интересов и региональной и международной безопасности, и общие морские границы на Каспийском море и стратегические отношения за последние годы подготовили новые возможности для торговых взаимодействий.

Он назвал объем торговли Ирана и России в прошлом году 1 млрд 700 млн долларов, оценив эту цифру очень низким, учитывая стратегические связи двух стран.

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 26 января. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Этот визит считается 32-й поездкой министра иностранных дел Ирана в Россию за последние 7 лет.