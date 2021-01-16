Факты свидетельствуют об энергичной борьбе Ирана с террористами: Захарова

"Не располагаем какой-либо информацией о возможных связях Тегерана с группировкой. Вместе с тем есть масса фактов энергичной борьбы Ирана с террористами, например, в Сирии и Ираке. Это обстоятельство американцами замалчивается, что свидетельствует об их стремлении продолжать очернять Иран", заявила захарова в эксклюзивном интервью ИРНА.

Ранее, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в оказании поддержки «Аль-Каиде» и предоставлении убежища ее членам на иранской территории.

Пресс-секретарь МИД РФ также о перспективе развития ирано-российских отношений в 2021 году отметила, что многоплановые российско-иранские отношения развиваются поступательно. "Наши отношения основаны на принципах добрососедства и взаимоуважения и характеризуются обоюдным настроем на дальнейшее расширение кооперации в различных областях", добавила она.

"Российская сторона нацелена на продолжение доверительного диалога с иранскими партнерами, поддержание регулярных контактов на высшем и

высоком уровнях по широкому спектру вопросов двусторонней, международной и региональной повестки", подчеркнула Захарова.

"Рассчитываем на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей и активизацию межрегионального взаимодействия. Для этого имеется

весь необходимый потенциал", заключила она.





