Факты свидетельствуют об энергичной борьбе Ирана с террористами: Захарова

"Не располагаем какой-либо информацией о возможных связях Тегерана с группировкой. Вместе с тем есть масса фактов энергичной борьбы Ирана с террористами, например, в Сирии и Ираке. Это обстоятельство американцами замалчивается, что свидетельствует об их стремлении продолжать очернять Иран", заявила захарова в эксклюзивном интервью ИРНА.
Ранее, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в оказании поддержки «Аль-Каиде» и предоставлении убежища ее членам на иранской территории.
Пресс-секретарь МИД РФ также о перспективе развития ирано-российских отношений в 2021 году отметила, что многоплановые российско-иранские отношения развиваются поступательно. "Наши отношения основаны на принципах добрососедства и взаимоуважения и характеризуются обоюдным настроем на дальнейшее расширение кооперации в различных областях", добавила она.
"Российская сторона нацелена на продолжение доверительного диалога с иранскими партнерами, поддержание регулярных контактов на высшем и
высоком уровнях по широкому спектру вопросов двусторонней, международной и региональной повестки", подчеркнула Захарова.
"Рассчитываем на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей и активизацию межрегионального взаимодействия. Для этого имеется
весь необходимый потенциал", заключила она.
Москва, 16 января, ИРНА - В ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео об отношениях Ирана с террористической группировкой "Аль-Каиды", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о возможных связях Тегерана с группировкой.
"Не располагаем какой-либо информацией о возможных связях Тегерана с группировкой. Вместе с тем есть масса фактов энергичной борьбы Ирана с террористами, например, в Сирии и Ираке. Это обстоятельство американцами замалчивается, что свидетельствует об их стремлении продолжать очернять Иран", заявила захарова в эксклюзивном интервью ИРНА.
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