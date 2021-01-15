Новые технологии в управлении ракетами являются особенностями военных учений КСИР: Салами

«Использование большого количества наступательных боевых дронов, оснащенных передовыми технологиями наведения и управления, а также искусственным интеллектом для наведения на цель, а также запуск баллистических ракет и уничтожение целей с большой точностью на первом этапе учений показало 15 великолепных сцен оборонительной мощи Исламской Республики Иран», - сказал он.

Ранее первый этап военных учений «Паяамбар» начался с проведения комбинированной операции с использованием ракет и БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Центральной пустыни Ирана.