15 янв. 2021 г., 20:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84186682
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Новые технологии в управлении ракетами являются особенностями военных учений КСИР: Салами

Новые технологии в управлении ракетами являются особенностями военных учений КСИР: Салами

Тегеран, 15 января, ИРНА - Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами назвал проведение военных учений с использованием ракет и дронов в военных учениях «Паяамбар» демонстрацией сильной воли иранского народа.

«Использование большого количества наступательных боевых дронов, оснащенных передовыми технологиями наведения и управления, а также искусственным интеллектом для наведения на цель, а также запуск баллистических ракет и уничтожение целей с большой точностью на первом этапе учений показало 15 великолепных сцен оборонительной мощи Исламской Республики Иран», - сказал он.

Ранее первый этап военных учений «Паяамбар» начался с проведения комбинированной операции с использованием ракет и БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Центральной пустыни Ирана.

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