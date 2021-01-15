Возвращение США в ядреную сделку без отмены санкций - это своего рода выкуп: политик

«По сути, когда Иран подписывает документ, он выполняет свои обязательства и делает упор на его выполнение. Это именно они не выполнили свои обязательства. Мы устанавливаем сроки, чтобы доказать, что мы не придерживаемся их принуждения, халатности и грубости, мы сократили другие обязательства», - сказал он.

«На протяжении последних сорока лет мы показывали, что, прежде всего, самым важным вопросом являются интересы и независимость нашей страны, и мы противостоим давлению. Ядреная сделка - лишь один из примеров, а были и другие случаи, которые даже привели к войне. Поэтому ради нашей независимости и личных интересов мы никогда не готовы подчиняться давлению со стороны других», - отметил он.

Ссылаясь на давление США на иранский народ, он сказал, что США наложили санкции на более чем 1500 иранских компаний или частных лиц. «Это нас сильно задело. Поэтому мы должны противостоять такому принуждению, и лучший способ отменить санкции - это нейтрализовать его. Если бы такие же санкции были наложены на другую страну, и она не была бы способна противостоять санкциям, западные страны, безусловно, победили бы. Но мы сопротивлялись этим санкциям, и они практически не могли поставить нас на колени», - заключил он.