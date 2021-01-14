Посол Азербайджана провел встречу со спецпомощником спикера парламента Ирана

Во время встречи, Амирабдоллахиан указал на поддержку Исламской Республикой Иран территориальной целостности Азербайджана во время нагорно-карабахского конфликта. "Этот конфликт закончился спустя три десятилетия сохранением территориальной целостности Азербайджанской Республики на основе политического соглашения. Мы надеемся, что после окончания этого конфликта мы увидим установление прочного мира и спокойствия в регионе", сказал он.

Он отметил, что иранский парламент готов развивать всесторонние отношения с парламентом Азербайджана на различных уровнях.

Амирабдоллахиан также подчеркнул необходимость переговоров между представителями двух стран и обменов парламентскими делегациями между Ираном и Азербайджаном.

"Иран и Азербайджан имеют большой потенциал для улучшения уровня своих торгово-экономических отношений, который должен пойти на пользу народам двух стран", указал он.

По его словам, иранские компании обладают высокими техническими и инженерными возможностями, которые могут участвовать в восстановлении Карабаха.

Специальный помощник спикера иранского парламента также заявил, что присутствие сионистского режима на территории Азербайджана противоречит миру и безопасности в регионе.

Посол Азербайджана, в свою очередь, поблагодарил и высоко оценил выступления Верховного лидера и других иранских официальных лиц в поддержку территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между двумя дружественными и соседними странами.