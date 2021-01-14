ВВС достигли высокого уровня оборонительного сдерживания

"Вооруженные силы Исламской Республики под командованием Верховного лидера революции (аятоллы Али Хаменеи) выступают против врага сплоченно и солидарно и не допускают посягательств на границы страны", сказал в четверг Насирзаде.

Он отметил, что Иран не хочет войны, но любая агрессия со стороны врагов встретит сокрушительный ответ вооруженных сил Исламской Республики.

"Летчики ВВС Исламской Республики Иран неоднократно унижали врагов, по этой причине не позволяют противникам даже думать о какой-либо агрессии или угрозе против Ирана", подчеркнул он.