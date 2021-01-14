14 янв. 2021 г., 15:40
Journalist ID: 2177
News Code: 84185846
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ВВС достигли высокого уровня оборонительного сдерживания

ВВС достигли высокого уровня оборонительного сдерживания

Тегеран, 14 января. ИРНА — Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран, опираясь на внутренние ресурсы и средства достигли высокого уровня оборонительного сдерживания, заявил командующий ВВС Исламской Республики Иран бригадный генерал Азиз Насирзаде.

"Вооруженные силы Исламской Республики под командованием Верховного лидера революции (аятоллы Али Хаменеи) выступают против врага сплоченно и солидарно и не допускают посягательств на границы страны", сказал в четверг Насирзаде.

Он отметил, что Иран не хочет войны, но любая агрессия со стороны врагов встретит сокрушительный ответ вооруженных сил Исламской Республики.

"Летчики ВВС Исламской Республики Иран неоднократно унижали врагов, по этой причине не позволяют противникам даже думать о какой-либо агрессии или угрозе против Ирана", подчеркнул он.

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