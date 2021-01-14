14 янв. 2021 г., 14:50
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News Code: 84185783
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Подводная лодка «Фатех» выпустила свою первую торпеду

Подводная лодка «Фатех» выпустила свою первую торпеду

Тегеран, 14 января. ИРНА — На заключительном этапе военных учений "Эгтедар-99" (Сила моря-99) подводная лодка класса «Фатех» выпустила свою первую торпеду, которая успешно смогла поразить цель.

"Подводная лодка «Фатех», построенная молодыми специалистами нашей страны в Министерстве обороны и поддержки вооруженных сил и при сотрудничестве ВМФ выпустила свою первую торпеду, которая успешно смогла поразить цель", сказал Официальный представитель военных учений "Сила моря-99" Адмирал Хамзе-Али Кавиани.

"В этом учении также приняли участие различные типы беспилотных летательных аппаратов отечественного производства", добавил он.

Стоит отметить, что в среду Военно-морские силы Вооруженных сил Ирана начали военные учения под названием "Сила моря-99" у берегов Макрана и северной части Индийского океана.

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