Подводная лодка «Фатех» выпустила свою первую торпеду

"Подводная лодка «Фатех», построенная молодыми специалистами нашей страны в Министерстве обороны и поддержки вооруженных сил и при сотрудничестве ВМФ выпустила свою первую торпеду, которая успешно смогла поразить цель", сказал Официальный представитель военных учений "Сила моря-99" Адмирал Хамзе-Али Кавиани.

"В этом учении также приняли участие различные типы беспилотных летательных аппаратов отечественного производства", добавил он.

Стоит отметить, что в среду Военно-морские силы Вооруженных сил Ирана начали военные учения под названием "Сила моря-99" у берегов Макрана и северной части Индийского океана.