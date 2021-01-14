В военных учениях ВМС Ирана приняли участие крылатые ракеты

"На этом этапе учений различные крылатые ракеты различной дальности, успешно поразили свои цели в северной части Индийского океана", говорится в заявлении пресс-службы иранской армии.

Официальный представитель военных учений "Сила моря-99" Адмирал Хамзе-Али Кавиани, сказал, что сегодня у нас очень высокий потенциал в области крылатых ракет, и сегодня ВМФ располагает широким спектром этих ракет.

"Высокая ударная мощь морских крылатых ракет на различных требуемых дальностях, доступных сегодня ВМФ, сделала их эффективным и решающим оружием в области морских сражений", сказал он.

Стоит отметить, что в среду Военно-морские силы Вооруженных сил Ирана начали военные учения под названием "Сила моря-99" у берегов Макрана и северной части Индийского океана.