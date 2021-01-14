14 янв. 2021 г., 10:14
Journalist ID: 2177
News Code: 84185364
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Иран продолжает экспортировать тракторы

Иран продолжает экспортировать тракторы

Тегеран, 14 января. ИРНА — Глава иранской тракторостроительной компании (Iran Tractor Manufacturing Company) Абольфатех Эбрахими заявил в четверг, что компания продолжает экспортировать тракторы.

"Иранская тракторостроительная компания в текущем иранском календарном году (начался 20 марта 2020 года)  экспортировала 1300 тракторов в Африку, Южную Америку и соседние страны", сказал Эбрахими, отметив, что компания планирует экспортировать до 1700 тракторов до конца текущего года (20 марта 2021).

По его словам, компания ежегодно производит 20 тыс.  тракторов. "Производство 90% запчастей для тракторов в настоящее время осуществляется внутри страны", отметил он.

Иранская тракторостроительная компания (ITMCO – Iran Tractor Manufacturing Company) образована в результате соглашения, достигнутого о строительстве подобного завода между Ираном и Румынией в 1966 году. Компания располагается на территории промышленных окраин города Тебриз. Сегодня завод производит 20 тыс. тракторов в год. Производится 20 разных моделей тракторов.

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