Из-за коронавируса Азиатский кубок по гандболу не пройдет в Иране

По данным ИРНА, Шираз ранее считался хозяином турнира, и Федерация гандбола Ирана приняла все необходимые меры для проведения турнира, чтобы он мог должным образом провести мероприятие.

После распространения пандемии коронавируса в разных странах, включая Иран, Азиатская конфедерация гандбола в письме просила, чтобы с помощью двух министерств здравоохранения и спорта проверить ситуацию в стране.

При этом, Азиатская федерация гандбола сегодня утром в среду направила в Бахрейн письмо, в котором объявляет, что она принимает чемпионат Азии среди молодежи, ссылаясь на нежелание азиатских стран участвовать в Иране из-за условий, связанных с COVID-19.