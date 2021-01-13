Назвать Хуситы террористом повлияет на разрешение йеменского кризиса

Саид Хатибзаде, ссылаясь на призыв Госдепартамента США назвать Хуситы террористами, заявил, что это «последняя попытка администрации Трампа завершить свою деструктивную роль в позорной навязанной войне в Йемене и помешать политическому урегулированию и мирным переговорам».

«Соединенные Штаты не отказывают в финансировании в этой связи, а администрация Трампа и Государственный департамент только усиливают ухудшение войны политического решения кризиса», - отметил он.

«Это решение повлияет на мирное урегулирование и получение гуманитарной помощи, а также препятствует примирительной миссии ООН», - заключил он.