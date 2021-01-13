13 янв. 2021 г., 19:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84185016
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Назвать Хуситы террористом повлияет на разрешение йеменского кризиса

Назвать Хуситы террористом повлияет на разрешение йеменского кризиса

Тегеран, 13 января, ИРНА - В ответ на то, что США назвали йеменское движение «Ансар Аллах» террористом, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что это повлияет на мирное решение и получение гуманитарной помощи, а также препятствует миротворческой миссии ООН.

Саид Хатибзаде, ссылаясь на призыв Госдепартамента США назвать Хуситы террористами, заявил, что это «последняя попытка администрации Трампа завершить свою деструктивную роль в позорной навязанной войне в Йемене и помешать политическому урегулированию и мирным переговорам».

«Соединенные Штаты не отказывают в финансировании в этой связи, а администрация Трампа и Государственный департамент только усиливают ухудшение войны политического решения кризиса», - отметил он.

«Это решение повлияет на мирное урегулирование и получение гуманитарной помощи, а также препятствует примирительной миссии ООН», - заключил он.

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