13 янв. 2021 г., 19:27
Journalist ID: 2388
News Code: 84184997
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Фонд совместного предприятия создается между Ираном и Ираком

Фонд совместного предприятия создается между Ираном и Ираком

Тегеран, 13 января, ИРНА - Министр энергетики Реза Ардаканиян сказал, что предложение Ирана о создании совместного с Ираком инвестиционного фонда было одобрено министром торговли этой страны, и его создание поддержит частные секторы двух стран.

Реза Ардаканян в среду ​​на полях церемонии закрытия четвертого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Ираком в Министерстве энергетики сообщил журналистам: «Создание совместного инвестиционного фонда между Ираном и Ираком для поддержки частный сектор очень уместно.

По его словам, «главный вопрос экономического сотрудничества между странами, и в данном случае Ираном и Ираком, зависит от мобилизации и развития деятельности частного сектора».

«Ожидается, что соответствующие органы будут соблюдать меры по созданию фонда совместного предприятия, предложенные Ираном и одобренные иракской стороной», - заключил он.

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