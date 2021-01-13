Фонд совместного предприятия создается между Ираном и Ираком

Реза Ардаканян в среду ​​на полях церемонии закрытия четвертого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Ираком в Министерстве энергетики сообщил журналистам: «Создание совместного инвестиционного фонда между Ираном и Ираком для поддержки частный сектор очень уместно.

По его словам, «главный вопрос экономического сотрудничества между странами, и в данном случае Ираном и Ираком, зависит от мобилизации и развития деятельности частного сектора».

«Ожидается, что соответствующие органы будут соблюдать меры по созданию фонда совместного предприятия, предложенные Ираном и одобренные иракской стороной», - заключил он.