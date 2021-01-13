Ракетный крейсер присоединился к Южному флоту ВМФ Ирана

Бронированный ракетный крейсер присоединилась к Южному флоту сухопутных войск в Конараке, в присутствии начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Багери, главнокомандующего армией генерал-майора Мусави и главнокомандующего флотом адмирала Хусейна Ханзади.

Бронированный ракетный крейсер, спроектированный и построенный специалистами Военно-морских стратегических заводов, имеет длину 47 метров, высоту 15 метров и способна двигаться со скоростью 35 узлов.

Этот крейсер также оснащен крылатой ракетной системой класса "земля-земля" Кадир с дальностью действия 300 км, что позволяет ему поражать цели в открытом море.