13 янв. 2021 г., 17:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84184856
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Суды Ирана и Ирака несут ответственность за рассмотрение убийства Сулеймани: Зариф

Суды Ирана и Ирака несут ответственность за рассмотрение убийства Сулеймани: Зариф

Тегеран, 13 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявила стремлении МИД МИД Ирана добиться осуждения США за убийства Касема Сулеймани.

Мохаммад Джавад Зариф в среду утром на заседании Политического совета Международной конференции по правовым и международным претензиям священной защиты, подчеркнув важность конференции и объявив о готовности Министерства иностранных дел принять в ней участие, сказал: «В день конференции следует пригласить всех послов и военных атташе для участия и даже представить статью».

Мохаммад Джавад Зариф, имея в виду попытки МИД добиться осуждения США перед лицом Специального докладчика ООН по внесудебным казням, заявил: «Местом судебного преследования убийства Сулеймани и его коллег являются суды Ирана и Ирака».

Это постановление было принято Министерством иностранных дел и другими учреждениями, после чего были приняты меры.

«Это постановление было принято Министерством иностранных дел и другими учреждениями, после чего были приняты меры», - добавил Зариф.

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