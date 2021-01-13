ПМЖ в Иране предоставляется международным специалистам

«Подготовлены правила защиты международной элиты и интеллигенции, которые предоставляются международным профессионалам и предпринимателям на основе рейтинга от 3, 5 и 10 лет и постоянного проживания», - заявил он.

По его словам, «процесс регистрации международных специалистов и предпринимателей начался в прошлом году, и в настоящее время рассматривается 70 дел, и 30 разрешений на проживание было выдано в виде специальных и долгосрочных льгот».

«Мигранты в Иране не только из Ирака, Пакистана и Афганистана, но есть также мигранты из Америки, Европы и Азии, которых поддерживает Исламская Республика Иран», - добавил он.

Желающие могут зарегистрироваться, посетив эту систему по ссылке http://iconnect.isti.ir.