86% иностранных студентов, обучающихся в Иране, приехали из азиатских стран

Афганистан, отправивший 13 тысяч 851 студента в Иран, Ирак, отправивший 2810 иностранных студентов, и, наконец, Ливан, отправивший 368 иностранных студентов, являются наиболее важными странами, из которых приехали студенты на обучение в Иран.

По его словам, «Сирия, Китай и Пакистан - следующие страны, которые отправляют студентов в Иран соответственно».

Ссылаясь на три основных специальностей иностранных студентов в Иране, он сказал: «В 2018-2019 учебном году специальности, связанные с гуманитарными, технологическими, инженерными и медицинскими науками, с 47, 23 и 16 процентами стали тремя основными направлениями иностранных студентов для обучения».

«Специальности, связанные с фундаментальными науками, искусством, сельским хозяйством и ветеринарной медициной, занимают следующие позиции по интересу студентов к обучению в Иране, соответственно», - пояснил он.

Он также сослался на план сотрудничества с иранскими специалистами, проживающими за рубежом, и заявил: «За последние 5 лет в страну вернулись более 1560 иранских специалистов в различных направлениях».