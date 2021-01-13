Как сообщает ИРНА, сегодня утром в присутствии начальника штаба вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Багери, главнокомандующего армией генерал-майора Абдул-Рахима Мусави, и командующего военно-морскими силами адмирала Хоссейна Ханзади в Макране Авианосец Макран присоединился к военно-морскому флоту Ирана.

Навигационная миссия Макрана будет заключаться в обеспечении морской безопасности в районе Рас-Аль-Хадд, Аденском заливе, Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.

Согласно отчету, Макран - это мобильный «остров» весом 121 000 тонн, который ВМФ превратил в одного из крупнейших авианосцев, приспособленных для обслуживания и базирования вертолетов, изменив его использование.

Имея возможность нести пять вертолетов одновременно, Макран может фактически действовать как мобильная авиабаза и поддерживать операции сил специального назначения, а также ракетные операции, используя саперные, противолодочные и надводные боевые вертолеты.

Возможности батальона морских рейнджеров действовать в дальних морях с использованием высокоскоростных судов и подводных лодок, вертолеты, размещенные в нем, являются одними из других возможностей Макрана.

Оснащенный множеством современных систем сбора информации, этот корабль может выполнять миссию в роли разведывательного корабля и собирать, обрабатывать и анализировать любую информацию и передавать ее центрам управления и контроля на побережье за ​​много миль.

Этот авианосец длиной 228 метров, высотой 21,5 метра и шириной 42 метра является самым большим военным судном в Иране, способным двигаться со скоростью 15 узлов.