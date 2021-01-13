13 янв. 2021 г., 10:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84184106
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Рухани: Конец срока Трампа показал, что «травля» не имеет счастливого конца

Рухани: Конец срока Трампа показал, что «травля» не имеет счастливого конца

Тегеран, 13 января, ИРНА - «Конец правительства со стыдом и скандалом показывает, что издевательства, расизм и нарушение закона не закончатся хорошо в мире», - сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«В США есть проблема конца одной администрации и начала другой. Мы видим конец срока Трампа с позором со стороны Белого дома. Это показывает, что в мире издевательство, расизм и нарушение закона не имеют хорошего конца», - отметил он на заседании кабинета министров.

«В течение последних трех лет наш терпеливый народ сопротивлялся этому великому террористу, и, несмотря на то, что они хотели свергнуть режим, сами были скандально свергнуты», - добавил он.

«В эти дни мы видим не конец срока администрации, а провал политики, то есть политики максимального давления на великую нацию Ирана. Сегодня день поражения политики экономического терроризма, который хотел разрушить жизнь людей», - указал он.

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