Отсутствие дела о государственном терроризме США в международных судах

Согласно ИРНА, в то время как существует явное свидетельство финансовой и технической поддержки со стороны Запада и США режиму Саддама в 1980-х годах в полномасштабной навязанной войне против Ирана и использовании химического оружия режимом для массовых убийств беззащитных женщин и детей "Сардашт", теперь министр иностранных дел той же страны, правительство которой тогда дало зеленый свет режиму Саддама на совершение этого ужасного преступления против человечности, обвинил Иран, который сам является жертвой химического оружия, в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Правительство, обладающее крупнейшим в мире ядерным арсеналом и единственное правительство, использовавшее ядерное оружие против людей во время бедствий в Хиросиме и Нагасаки, потратило годы на ведение бесконечных и неравных войн, иногда с применением нетрадиционного оружия. Невинные люди были убиты в Афганистане, Ираке и т.д., и они открыто убили всемирно известных деятелей борьбы с терроризмом, таких как Касем Сулеймани, из-за молчания международного сообщества и судов.

Оглушительное молчание международного сообщества и судов перед лицом преступлений США против человечности и государственного терроризма, а также то обстоятельство, что тяжкие дела об этих преступлениях остаются на столе мировых судов, - это позор, от которого сегодня страдает мир.

Это ложное обвинение выдвинул Майк Помпео, глава дипломатического аппарата, который является главным противником реализации предложения Ирана о создании Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и массовых убийств.

Ранее посланник России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг утверждение госсекретаря США Майка Помпео о применении Ираном химического оружия, подчеркнув, что сама страна является жертвой химического оружия.

Режим Саддама Хусейна использовал запрещенное химическое оружие, в том числе горчичный газ, в течение восьми лет священной защиты против иранских боевиков, а международные организации, включая ООН и Организацию по запрещению химического оружия, неоднократно признавали, что Иран является одной из самых больших жертв применения оружия.

Международный комитет Красного Креста (МККК) написал в Твиттере по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки, предупредив, что в настоящее время в мире существует около 14 000 ядерных бомб. Каждая из них намного мощнее и разрушительнее, чем атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки в Японии.