12 янв. 2021 г., 23:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84183762
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Иран осудил включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм

Иран осудил включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм

Тегеран, 12 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил решение правительства США включить Кубу в список стран, поддерживающих терроризм, и подчеркнул солидарность Исламской Республики Иран с устремлениями правительства и народа Кубы в сопротивлении символу глобального высокомерия.

В ответ на включение США Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, Саид Хатибзаде решительно осудил включение правительством США Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, и солидарность Исламской Республики Иран с чаяниями правительства и нации.

«Заявления о том, что Куба сотрудничала с Венесуэлой в области терроризма, как и другие безосновательные обвинения американцев, проистекает из их отвратительной привычки выдвигать ложные обвинения против своих оппонентов», - заявил он.

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