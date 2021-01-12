Иран осудил включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм

В ответ на включение США Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, Саид Хатибзаде решительно осудил включение правительством США Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, и солидарность Исламской Республики Иран с чаяниями правительства и нации.

«Заявления о том, что Куба сотрудничала с Венесуэлой в области терроризма, как и другие безосновательные обвинения американцев, проистекает из их отвратительной привычки выдвигать ложные обвинения против своих оппонентов», - заявил он.