В Иране объявили о расширении торговли с Ираком на сумму $20 млрд

Во вторник Эсхак Джахангири на встрече с министром торговли Ирака и председателем Совместной комиссии двух стран подчеркнул уязвимость ближневосточного региона. «Сотрудничество всех исламских стран, и особенно особое сотрудничество между Ираном и Ираком, очень важно для создания мира и стабильности в регионе», - сказал он.

«И Иран, и Ирак имеют важные планы развития и должны работать вместе для их продвижения, особенно в то время, когда коронавирус несколько нарушил экономические отношения», - отметил он.

По его словам, «визит Рухани в Багдад был нацелен на расширение экономических связей до 20 миллиардов долларов в будущем, и Совместная комиссия должна спланировать и разработать способы достижения этой цели».