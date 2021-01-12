12 янв. 2021 г., 22:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84183745
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МИД: Иран ярко действовал против терроризма Аль-Каиды

МИД: Иран ярко действовал против терроризма Аль-Каиды

Тегеран, 12 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на заявления госсекретаря администрации Трампа о связях Ирана с Аль-Каидой.

«Повторение обвинений и показ поддельных документов под заголовком о раскрытии конфиденциальной информации госсекретарем США Помпео на оставшейся неделе - признак отчаяния и беспомощности, а также провала их политики максимального давления на Иран», - отметил он.

«Исламская Республика Иран, которая в течение многих лет была жертвой государственного терроризма США и связанных с ним группировок, имеет четкую и убедительную репутацию в борьбе с терроризмом Аль-Каиды и ИГИЛ», - добавил он.

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