МИД: Иран ярко действовал против терроризма Аль-Каиды

«Повторение обвинений и показ поддельных документов под заголовком о раскрытии конфиденциальной информации госсекретарем США Помпео на оставшейся неделе - признак отчаяния и беспомощности, а также провала их политики максимального давления на Иран», - отметил он.

«Исламская Республика Иран, которая в течение многих лет была жертвой государственного терроризма США и связанных с ним группировок, имеет четкую и убедительную репутацию в борьбе с терроризмом Аль-Каиды и ИГИЛ», - добавил он.