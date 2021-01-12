12 янв. 2021 г., 17:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84183488
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Зариф: Возвращение США в ядерную сделку без снятия санкций - только в их интересах

Зариф: Возвращение США в ядерную сделку без снятия санкций - только в их интересах

Тегеран, 12 января, ИРНА – «Присутствие США в ядреной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану», - сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Американцы, выйдя из ядерной сделки, восстановили предыдущие санкции и усложнили санкции новыми названиями. Таким образом, в нынешней ситуации одного лишь возвращения США в ядерную сделку недостаточно. Потому что переговоры велись в рамках другого типа санкций против Ирана, и снятие этих санкций было объяснено в Договоре. Другими словами, цель ядерной сделки заключалась в отмене этих санкций», - сказал он.

«Практические шаги заключаются в нормализации экономических отношений Ирана с миром. То есть урегулирование всех действий, предпринятых Соединенными Штатами, которые ограничили экономические связи с Ираном», - отметил он.

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