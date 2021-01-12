Совместная экономическая комиссия Ирана и Азербайджана пройдет в Тегеране

Отметив, что 14-е заседание Комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Ирана и Азербайджанской Республики состоится в Тегеране 18 и 19 января, посол Ирана назвал важным укрепление экономических отношений между двумя соседними странами.

В марте 2017 года в Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Ираном и Азербайджанской Республикой.

Посол страны, заявив, что у него есть план по созданию иранской торговой палаты в Азербайджанской Республике, сказал: «В этой связи также прилагаются усилия для эффективной деятельности Совместной торговой палаты Ирана и Азербайджанской Республики».