12 янв. 2021 г., 17:26
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News Code: 84183476
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Совместная экономическая комиссия Ирана и Азербайджана пройдет в Тегеране

Совместная экономическая комиссия Ирана и Азербайджана пройдет в Тегеране

Тегеран, 12 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Баку Аббас Мусави объявил, что 14-е заседание Совместной экономической комиссии между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой состоится в Тегеране в январе.

Отметив, что 14-е заседание Комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Ирана и Азербайджанской Республики состоится в Тегеране 18 и 19 января, посол Ирана назвал важным укрепление экономических отношений между двумя соседними странами.

В марте 2017 года в Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Ираном и Азербайджанской Республикой.

Посол страны, заявив, что у него есть план по созданию иранской торговой палаты в Азербайджанской Республике, сказал: «В этой связи также прилагаются усилия для эффективной деятельности Совместной торговой палаты Ирана и Азербайджанской Республики».

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