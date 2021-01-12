Иностранные инвестиции в провинцию Маркази

Благодаря близости к столице, наличию огромной инфраструктуры услуг, такой как вода, электричество, газ и подъездные пути к городам и промышленным районам, в последние годы международные компании проявили большую готовность инвестировать в Маркази.

Что касается объема иностранных инвестиций, сделанных в провинции в последние годы, губернатор провинции Али Агазаде сказал: «В период с 2016 по 2019 год в провинции Маркази было одобрено более 2 млрд 100 млн. долларов новых планов иностранных инвестиций, которые увеличились более чем на 200%».

По словам Али Агазаде, основная часть иностранных инвестиций в провинцию была привлечена в секторы энергетики, промышленности, сельского хозяйства и обслуживания соответственно.

«Несмотря на саботаж США в связи с односторонним выходом из ядерной сделки и тяжелые условия санкций, за первые девять месяцев прошлого года пять недавно одобренных зарубежных инвестиционных проектов на сумму 1,530 млрд долларов были реализованы в различных сферах экономики провинции», - заключил он.

В 2019 году провинция Маркази приняла 6 новых одобренных иностранных инвестиций объемом 1 млрд 550 млн. долларов в различных областях экономики, что является беспрецедентным подтверждением такого объема иностранных инвестиций для этой провинции за один год.

В этом году утверждены и действуют два новых проекта с иностранными инвестициями в области производства косметики и лекарств.