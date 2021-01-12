12 янв. 2021 г., 16:59
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News Code: 84183442
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Иран нарушил монополию американских и европейских компаний на производство индустриальных масел

Иран нарушил монополию американских и европейских компаний на производство индустриальных масел

Тегеран, 12 января, ИРНА - Потребность авиационной промышленности в индустриальных маслах, производство которых до сих пор монополизировали четыре европейские и американские компании, удовлетворяется за счет их разработки и производства на одной из иранских компаний, основанных на знаниях.

По данным ИРНА, этой компании удалось впервые в стране произвести это масло и ослабить рынок импорта этого продукта в страну.

В настоящее время все компании, работающие в авиационной отрасли, удовлетворяют свои потребности в этом заводе.

Генеральный директор этой компании Мохаммад-Джавад Хадже в связи с этим сказал: «Воздушное масло национального производства используется в Авиации общего назначения и Коммерческой и реактивной авиации. Эта компания поставила производство 14 продуктов в этой области в свою повестку дня».

Он напомнил, что этот продукт также может быть экспортирован. «В настоящее время 4 крупные компании в Европе и США удовлетворяют потребности всего мира в этой области, и отныне, с запуском производственной линии нашей компании, Иран будет включен в этот список», - добавил он.

По его словам, «инвестиции в этот сектор предотвратят отток из страны семи млн. долларов в год. Стоимость этого продукта в Иране составляет 60% от стоимости аналогичных продуктов, потребление этого масла - 600 тысяч литров в год».

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