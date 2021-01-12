Народ Ирана никогда не забудет жесткие санкции Трампа: политик

«Цена молчания и случайное сопровождение его антииранской политики критиками Трампа в Соединенных Штатах, наконец, досаждают американцам в Соединенных Штатах», - сказал он на онлайн-пресс-конференции во вторник, имея в виду недавние события в Соединенных Штатах и ​​нападения на сторонников Трампа.

«Мы неоднократно предупреждали, что политика запугивания Трампа не ограничится Ираном», - отметил он.

По его словам, «За последние четыре года Трамп оказал большое давление на иранский народ и заявил, что это настолько сузит поле для жизни иранцев, что вызовет восстание в обществе. Но Иран с его экономическим и политическим управлением победил репрессивные санкции Трампа против иранского народа».

«Настоящее поражение западной политики произошло не на выборах в США, а в тот день, когда Трамп остался один в Организации Объединенных Наций за свои беспрецедентные зверства против Ирана и был невероятно осужден международными судами против иранского правительства», - заключил он.