12 янв. 2021 г., 13:37
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News Code: 84183113
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В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности

В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности

Тегеран, 12 января, ИРНА - 20-я Международная выставка электроэнергетики и 16-я Международная выставка водного хозяйства, водоснабжения и канализации Ирана стартовала в Тегеране.

Крупнейшая международная специализированная выставка водной и электроэнергетической промышленности открылась в присутствии министра энергетики Ирана Резы Ардаканяна.

Согласно данным, в выставке приняли участие 275 отечественных и зарубежных компаний.

Специализированная выставка электроэнергетической отрасли Ирана предлагает товары в области освещения, группы проводов и кабелей, производителей панелей, электрооборудования, систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов, линий электропередачи, работодателей, консультантов и подрядчиков.

Также на 16-й специализированной выставке водоснабжения и канализации Ирана представлены товары в области полимерных труб и фитингов, очистки, фильтрации и опреснения воды, труб и фитингов и арматуры.

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