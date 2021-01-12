В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности

Тегеран, 11 января. ИРНА — Вакцина против коронавируса, произведенная в Иране, более надежна, чем многие зарубежные вакцины, но, поскольку для ее производства требуется время, Министерство здравоохранения и медицинского образования закупит около двух миллионов доз вакцин от Индии, Китая или России до нового иранского года (начинается 21 марта 2021 года).