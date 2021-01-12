Минобороны Ирана заявил о повышении качества проектирования и производства стратегических вооружений страны

«Режим высокомерия использовал все свои инструменты и возможности для достижения своих зловещих целей и в этом направлении поставил на повестку дня введенную войну, жесткие санкции и, наконец, убийство ученых нашей страны», - сказал он.

Он заявил, что все тактики и заговоры врагов, направленных на то, чтобы остановить Исламскую Республику, потерпели неудачу, отметив, что "вся их цель состоит в ограничении Ирана в различных экономических и военных измерениях, включая санкции и сокращение ракетных программ, снижение мощи Исламской Республики и ослабление".

"Враги стоят перед нами и называют иранцев террористами. Следовательно, в этой несправедливой атмосфере мы должны становиться сильнее день ото дня, потому что они не понимают никакого другого языка, кроме языка сопротивления", - заключил он.