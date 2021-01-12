ОАЭИ: тяжёлая вода Ирана экспортируется в 8 стран

"Пока мы не прекратили производство тяжелой воды, но мы достигли хорошего прогресса в ее производстве", - сказал он.

Он сказал, что развитие ядерной промышленности Ирана невозможно остановить, добавив: "В результате переговоров, которые велись до сих пор, чтобы сохранить ядерную промышленность, мы отменили множество резолюций и не должны допустить, чтобы ядерная промышленность страны пострадала", - отметил он.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана сказал: "В ядерной отрасли мы должны владеть атомной электростанцией, производить топливо, необходимое для наших атомных электростанций, и сами производить радиофармпрепараты, необходимые стране".