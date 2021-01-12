ОАЭИ: тяжёлая вода Ирана экспортируется в 8 стран

"Пока мы не прекратили производство тяжелой воды, но мы достигли хорошего прогресса в ее производстве", - сказал он.
Он сказал, что развитие ядерной промышленности Ирана невозможно остановить, добавив: "В результате переговоров, которые велись до сих пор, чтобы сохранить ядерную промышленность, мы отменили множество резолюций и не должны допустить, чтобы ядерная промышленность страны пострадала", - отметил он.
Представитель Организации по атомной энергии Ирана сказал: "В ядерной отрасли мы должны владеть атомной электростанцией, производить топливо, необходимое для наших атомных электростанций, и сами производить радиофармпрепараты, необходимые стране".
Тегеран, 12 января, ИРНА - Представитель Иранской организации по ядерной энергии Бехруз Камалванди сказал, что в настоящее время тяжелая вода производится в стране в необходимом количестве, и даже тяжелая вода Ирана экспортируется примерно в 8 стран мира.
"Пока мы не прекратили производство тяжелой воды, но мы достигли хорошего прогресса в ее производстве", - сказал он.
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