Иран ремонтирует Таки-Кисра в Ираке

По его словам, глава организации бюджетного планирования Ирана Мохаммад Багер Нобахт согласился оплатить реставрацию и воссозданию этого объекта культурного наследия в Ираке.
"Как только средства будут реализованы, иранские эксперты по культурному наследию в сотрудничестве со своими иракскими коллегами будут отправлены в Таки-Кисра и начнут ремонтно-восстановительные работы", сказал он.
Тегеран, 11 января. ИРНА — Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан сообщил о согласии организации бюджетного планирования страны с ремонтом Таки-Кисра — руины Шахского Дворца Сасанидов на берегу реки Тигр в Аспанбаре в Ираке.
По его словам, глава организации бюджетного планирования Ирана Мохаммад Багер Нобахт согласился оплатить реставрацию и воссозданию этого объекта культурного наследия в Ираке.
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