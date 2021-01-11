Зариф: Южная Корея должна немедленно разблокировать средства Ирана

Зариф в понедельник провел в Тегеране переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжоном Гоном.

Во время встречи Зариф сказал, что самым большим препятствием для развития отношений между двумя странами в нынешней ситуации являются замораживание средств Ирана в южнокорейских банках.

Он призвал правительство Южной Кореи принять необходимые меры, чтобы как можно быстрее устранить эти препятствия.

Он отметил, что, учитывая медицинские и экономические последствия коронавируса, главным приоритетом отношений между двумя странами является обеспечение доступа к финансовым ресурсам Ирана в Южной Корее.

Зариф заявил, что незаконные действия южнокорейских банков негативно повлияли на мнение иранского народа о Южной Корее и серьезно повредили имидж страны среди иранцев, поэтому члены иранского парламента подчеркивают свое законное право вмешиваться в этот вопрос и подчеркивают, что это проблема должна быть решена как можно скорее.

Стороны также обсудили задержание иранскими военными южнокорейского судна в Персидском заливе.

Иранский глава МИД, в частности, отметил, что южнокорейское судно было задержано в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью. "Судно было изъято на основании иранского судебного запрета на загрязнение окружающей среды", заявил министр.