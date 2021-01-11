11 янв. 2021 г., 22:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84182329
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Иран и ООН поддержали предстоящее заседание конституционного комитета Сирии

Иран и ООН поддержали предстоящее заседание конституционного комитета Сирии

Тегеран, 11 января. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен поддержали проведение пятого заседания сирийского конституционного комитета.

Дипломаты обсудили недавние события в Сирии, в том числе вопросы, связанные с предстоящим заседанием конституционного комитета, Астанинский мирный процесс и активизацию деятельности террористической группировки Даиш (ИГИЛ) в Сирии.

Отметив достижения комитета в 2020 году, Хаджи и Педерсен подчеркнули поступательное движение конституционных комитетов в 2020 году и заявили о своей поддержке пятого заседания комитета, которое состоится в конце января в Женеве.

Они также выразили озабоченность по поводу активизации своей деятельности Даиш (ИГИЛ) в Сирии и подчеркнули продолжение борьбы с терроризмом.

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