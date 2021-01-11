11 янв. 2021 г., 16:33
Journalist ID: 2177
News Code: 84182057
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За 9 месяцев Иран экспортировал 58 млн тонн товаров

За 9 месяцев Иран экспортировал 58 млн тонн товаров

Тегеран, 11 января. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что соседние страны являются наиболее важной целью и крупнейшим экспортным капиталом Ирана, добавив, что правительство не пожалеет никаких усилий по улучшению условий торговли, особенно в области экспорта.

"За первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров", сказал Джахангири, отметив, что за 9 месяцев было экспортировано 58 миллионов тонн товаров, что свидетельствует о том, что экспортеры управляли экономикой страны в течение этого периода.

Он призвал увеличить объем экспорта товаров инновационных компаний, отметив, что $25 млрд экспорта не соответствует реальным возможностям иранской экономики.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов.

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