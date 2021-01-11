Организация по атомной энергии Ирана технически реализует закон об отмене санкций

Организация по атомной энергии осуществляет свою техническую работу в соответствии с этим законом, а мы выполняем технические вопросы закона.

"Согласно закону, если санкции не будут сняты, добровольное выполнение Дополнительного протокола будет приостановлено в срок, и это не означает, что Тегеран вышлет из страны инспекторов МАГАТЭ", уточнил он.

"Часть инспекций Агентства — это инспекция по гарантиям, а другая часть проводится в соответствии с Дополнительным протоколом, и, если осуществление Дополнительного протокола будет остановлено, инспекции, связанные с Дополнительным протоколом, будут остановлены", пояснил Камалванди.

Он добавил, что ОАЭИ возобновил обогащение урана до уровня 20% в рамках реализации этого закона, о котором было уведомлено МАГАТЭ.

В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.