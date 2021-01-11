Иран направил запрос Интерполу на аресты по делам об убийстве Фахризаде и Сулеймани

"Интерполу передан запрос на выдачу "красного уведомления" на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде", сказал он.

Так называемое красное уведомление Интерпола ("Red Notice") фактически представляет собой запрос о розыске и временном задержании указанного лица с перспективой его экстрадиции. Направить такой запрос может любая страна - член Интерпола или международный трибунал на основании действующего национального ордера на арест.

"Международное сообщество должно знать, что Иран находится в авангарде борьбы с организованной преступностью, в то время как авторитарные правительства обвиняют нас в нарушении прав человека", сказал Хаджиан.

Замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал ученым-ядерщиком в пятницу, 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.