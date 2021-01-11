11 янв. 2021 г., 12:08
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News Code: 84181571
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Иран направил запрос Интерполу на аресты по делам об убийстве Фахризаде и Сулеймани

Иран направил запрос Интерполу на аресты по делам об убийстве Фахризаде и Сулеймани

Тегеран, 11 января. ИРНА — Иран направил запрос Интерполу на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил в понедельник официальный представитель полиции страны Мехди Хаджиан, отметив, что законопроект о защите выдачи красного уведомления Международной полиции Интерпола также был подготовлен для виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани.

"Интерполу передан запрос на выдачу "красного уведомления" на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде", сказал он.

Так называемое красное уведомление Интерпола ("Red Notice") фактически представляет собой запрос о розыске и временном задержании указанного лица с перспективой его экстрадиции. Направить такой запрос может любая страна - член Интерпола или международный трибунал на основании действующего национального ордера на арест.

"Международное сообщество должно знать, что Иран находится в авангарде борьбы с организованной преступностью, в то время как авторитарные правительства обвиняют нас в нарушении прав человека", сказал Хаджиан.

Замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал ученым-ядерщиком в пятницу, 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.

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