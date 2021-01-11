11 янв. 2021 г., 11:46
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News Code: 84181522
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Ирак стал крупнейшим импортером иранских продуктов среди соседних стран

Ирак стал крупнейшим импортером иранских продуктов среди соседних стран

Тегеран, 11 января. ИРНА — За три квартала текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) объем экспорта Ирана в Ирак составил 20 млн тонн на сумму $5,9 млрд. об этом заявил в понедельник генеральный директор Организации содействия торговле Ирана по арабским и африканским делам Фарзад Пилтан.

"За девять месяцев текущего года Ирак импортировал 23,6% от общего иранского несыревого экспорта. Таким образом, Ирак стал вторым крупнейшим импортером иранских продуктов в мире и крупнейшим импортером среди соседних стран", сказал Пилтан.

"Железные стержни, компоненты паровых турбин, шоколад и кондитерские изделия, пластмассы, фисташки, полимерные плиты, цемент, молочные продукты и фрукты являются основными экспортными товарами из Ирана в Ирак", уточнил он.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов.

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