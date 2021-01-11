Ирак стал крупнейшим импортером иранских продуктов среди соседних стран

"За девять месяцев текущего года Ирак импортировал 23,6% от общего иранского несыревого экспорта. Таким образом, Ирак стал вторым крупнейшим импортером иранских продуктов в мире и крупнейшим импортером среди соседних стран", сказал Пилтан.

"Железные стержни, компоненты паровых турбин, шоколад и кондитерские изделия, пластмассы, фисташки, полимерные плиты, цемент, молочные продукты и фрукты являются основными экспортными товарами из Ирана в Ирак", уточнил он.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов.