11 янв. 2021 г., 11:28
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News Code: 84181482
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МИД: европейцы стали партнерами США в нарушении условий СВПД

МИД: европейцы стали партнерами США в нарушении условий СВПД

Тегеран, 11 января. ИРНА — Европейские страны, как участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не только не выполнили свои обязанности, но и стали партнерами США в нарушении условий соглашения.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя совместное заявление Евротройки (Франция, Германия и Великобритания), в котором призвали Иран немедленно прекратить обогащение урана до 20%.

"Европейская тройка лучше всех знает, что шаги Ирана осуществляются в рамках и в соответствии с СВПД, и что действия страны направлены на сохранение соглашения", рассказал он журналистам.

Он подчеркнул, что три европейские страны лучше осведомлены о том, что происходящее является признаком болезни. " Эта болезнь — неоднократное и полное нарушение условий СВПД Соединенными Штатами и тремя европейскими странами", указал Хатибзаде.

"Меры Ирана по СВПД являются обратимыми. И если они хотят вылечить болезнь, они должны выполнять свои обязательства", подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Если США и Евротройка вернутся к выполнению своих обязательств, Иран тоже вернется к вы выполнению своих обязательств.

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