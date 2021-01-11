11 янв. 2021 г., 10:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84181379
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Более 80 тыс. детей иранских матерей подали заявления на получение гражданства

Более 80 тыс. детей иранских матерей подали заявления на получение гражданства

Тегеран, 11 января. ИРНА — Заместитель главы МВД Ирана Мохаммад Хоссейн Золфагари сообщил, что 84 тыс. заявителей зарегистрировались на веб-сайте Главного управления по делам иностранных граждан и иммигрантов, отметив, что уже выдано 243 заявителям иранское удостоверение личности.

Комментируя последнюю ситуацию вокруг выдачи удостоверения личности детям, рожденным иранской женщиной, состоящей в браке с иностранным гражданином, Золфагари заявил, что на данный момент зарегистрировано 52 032 заявлений.

"Предварительная регистрация осуществляется на веб-сайте Главного управления по делам граждан и иностранных иммигрантов по адресу www.bafia.ir для подачи заявки", сказал он.

"Около 12 тыс. заявок подано и готовы к расследованию, и около 7 тыс. заявок уже отправлено в органы безопасности для расследования", пояснил он.

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