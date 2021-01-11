Отсутствие политической воли Южной Кореи привело к продолжающемуся замораживанию средств Ирана

"Замглавы МИД Ирана провел в Тегеране переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжоном Гоном", сообщили в МИД Ирана.

"В течение примерно двух с половиной лет южнокорейские банки замораживали средства Ирана. Это неприемлемо. На наш взгляд, это связано скорее с отсутствием политической воли Сеула к решению проблемы, чем с санкциями США", сказал Аракчи.

Он отметил, что Сеул должен воздержаться от политизации вопроса и бесплодной пропаганды и позволить продолжить судебное разбирательство.

"Судно было изъято на основании иранского судебного запрета на загрязнение окружающей среды", уточнил он.

4 января 2021 года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер MT Hankuk Chemi из-за экологической угрозы, исходящей от танкера. Судно под южнокорейским флагом перевозило 7200 тонн нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что южнокорейское судно было задержано в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью.