Замглавы МИД Ирана провел встречу с южнокорейской коллегой

"Я рад узнать, что экипаж в безопасности, но ситуация серьезная", сообщил Чхве Чжон Гон журналистам в Международном аэропорту Инчхон.

Кроме того, он заявил, что он надеется провести углубленные переговоры с МИД Ирана, чтобы урегулировать вопрос, касающийся захваченного экипажа.

4 января 2021 года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер MT Hankuk Chemi из-за экологической угрозы, исходящей от танкера. Судно под южнокорейским флагом перевозило 7200 тонн нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что южнокорейское судно было задержано в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью.