Иран и Институт культуры ОЭС подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали председатель Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар Эбрахими Торкаман и председатель Института культуры ОЭС Сарвар Бахти.

Соглашение между Организацией по культуре и исламским связям Ирана и Институтом культуры ОЭС был подписан с целью развития совместного международного сотрудничества и укрепления культурных связей.Эбрахми Торкаман на церемонии подписания документа заявил, что наследие Шелкового пути следует рассматривать как совместный проект стран-членов ОЭС.

"Надеемся, что в ближайшем будущем, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, мы сможем хорошо работать вместе", сказал он.

По его словам, взаимодействие иранских советников по культуре в странах-членах ОЭС будет очень эффективным для дальнейшего развития культурного сотрудничества между странами-членами ОЭС. "Культура является очень важным вопросом для стран-членов ОЭС, и есть много общего между странами-членами организации, в которых Исламская Республика Иран играет значительную роль", резюмировал он.