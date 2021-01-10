Кубинская вакцина от коронавируса — совместный проект с Ираном, министр

Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.

По его словам, производство вакцины от коронавируса в сотрудничестве с Кубой является одним из приоритетов Ирана,

Ранее СМИ сообщили, что Куба проводит в Иране третью стадию испытаний вакцины от коронавируса.

"В разработке вакцины с нами работает кубинский ученый, который придумал более эффективный метод производства вакцины против COVID-19", сказал министр.

Он добавил, что Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины была успешно проведена на Кубе. "А третья фаза будет проведена в Иране. Мы надеемся, что вакцина готовится к массовому производству весной текущего года", уточнил Намаки.