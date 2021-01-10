10 янв. 2021 г., 16:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84180755
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Иран усилит контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы

Иран усилит контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы

Тегеран, 10 января. ИРНА — Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки призвал усилить контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы на фоне распространения "британского" штамма COVID-19.

Намаки распорядился усилить контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы, а также сдавать повторные тесты на коронавирус и отправляться на карантин по месту проживания в свете распространения "британского" штамма COVID-19.
Ранее Намаки сообщил, что вчера подтвердились четыре новых случая британского штамма коронавируса. "Заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы", уточнил он.
 

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