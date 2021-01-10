Иран усилит контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы

Намаки распорядился усилить контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы, а также сдавать повторные тесты на коронавирус и отправляться на карантин по месту проживания в свете распространения "британского" штамма COVID-19.

Ранее Намаки сообщил, что вчера подтвердились четыре новых случая британского штамма коронавируса. "Заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы", уточнил он.

